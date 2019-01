Praha, Litoměřice - Kiumbiáda pobaví a zároveň dává práci lidem v malé vesničce v africké Keni.

Kiumbiáda je mimo jiné zajímavá vzhledem figurek z mastku, kterým dávají tvar řemeslníci v keňské vesnici Tabaca. | Foto: archiv ShineBean

Kiumbiáda, originální stolní hra, která vtrhla na český trh, do školních družin i do domů dětí a mládeže v celé republice před necelými dvěma lety, bude k vyzkoušení již brzy pro širokou veřejnost. Objeví se totiž na 11. ročníku festivalu deskových her Deskohraní. Připravuje ho 8. až 16. října Klub deskových her Paluba z organizace Duha sdružení dětí a mládeže. Festival proběhne v prostorách Michnova paláce v Praze, na adrese: Újezd 40.

Iniciativa vyšla z Litoměřic

Kiumbiádu přivedlo na svět občanské sdružení ShineBean se sídlem v Litoměřicích. Figurky Kiumbů jsou vyrobeny z mastku, měkkého kamene, který se dá snadno opracovávat. Vyrábí se v Tabace, vesnici poblíž města Kisi v Keni.

Design pro Kiumby vytvořil renomovaný výtvarník a hudebník Maťo Mišík, který je také autorem komiksu. Příběhy napsala Klára Pospíšilová, autorka knihy Kozí doktorka, hru vytvářeli Radka Lomničková a Jakub Těšínský z České deskoherní společnosti. „Hru, figurky i příběh jsme konzultovali s dětským psychologem Matějem Lipským,“ říká Renata Rokůsková, předsedkyně ShineBean.

Proč hra vznikla?

Co vlastně bylo impulzem pro vznik této unikátní hry? „Záměrem projektu Kiumbové Tajuplný balík z Afriky bylo umožnit keňským řemeslníkům vydělat si peníze na živobytí pro sebe a své rodiny a zároveň povzbudit jejich vlastní snahu a aktivitu. „Hledali jsme něco, co by se dalo vyrábět v Keni a prodávat v České republice. Ne suvenýr, ale něco, co se bude lidem líbit,“ vysvětluje Renata Rokůsková.

Hra je stále v prodeji. „V posledních měsících jsme ho trochu utlumili, protože se již blížíme k tisícovce prodaných her. Přesněji, něco přes 850 her, a je potřeba provést určitou aktualizaci a vychytat slabiny, které nám hráči Kiumbů odhalili, abychom mohli ještě lépe připravit novou kolekci. Na tom se momentálně pracuje a na nové kampani pro jejich představení,“ sdělila předsedkyně litoměřického sdružení.

O Deskohraní 2011

Během letošního ročníku Deskohraní se představí více než 500 deskových her, od historických až po novinky posledního roku. Během devíti dní bude denně od 9 do 22 hodin k dispozici nejméně 600 hracích míst a demonstrátoři, kteří návštěvníkům poradí s výběrem hry a zasvětí je do pravidel. Každoročně festival navštíví přes 5000 lidí.

Pro zájemce se v průběhu festivalu uskuteční téměř 70 turnajů nejrůznějších úrovní, od začátečnických až po několik mistrovství republiky s postupem na mistrovství světa.

Kdy si zahrát?



Kiumbiáda na Deskohraní:



11.10. 20-22 hodin

12.10. 20-22 hodin

15.10. 17-19 hodin

16.10. 14-16 hodin