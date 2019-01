Ústí nad Labem /AKTUALIZOVÁNO/ - Stavebnímu úřadu k vydání povolení chybí jen ústecké dokumenty, ačkoli primátor demonstroval za dostavbu.

Primátor Ústí Vít Mandík společně s náměstkyní Zuzanou Kailovou se v květnu zúčastnili protestní blokády silnice ve Vaňově za urychlenou dostavbu dálnice D8. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Ačkoli všichni regionální politici volají po co nejrychlejším dostavení dálnice D8, stále chybí povolení na některé dálniční úseky přes České středohoří. Povolení měla být vydána na konci října, ale stále se oddalují.

Podle vedoucího stavebního odboru lovosické radnice Petra Soldona proto, že jejich úřadu chybí potřebné dokumenty z Ústí nad Labem.

Primátor Vít Mandík se přitom letos v květnu kvůli urychlené dostavbě D8 účastnil blokády ve Vaňově.



„Nerad bych to konkretizoval. Jsou to přece jenom kolegové a neznám důvod, proč to tam tak dlouho trvá. Naše žádost na magistrát dorazila 26. září. ” tvrdí Soldon. Dodal, že i kdyby dokumenty dorazily ještě dnes, k vydání povolení ze zákona potřebuje ještě minimálně tři týdny.

Náměstkyně ústeckého primátora Helena Kubcová uvedla, že nechala na magistrátu vše prověřit. Potřebné povolení nakonec úředníci ve čtvrtek vydali. „K dnešnímu dni již mělo být vše v pořádku. Úředníci jsou instruováni, aby se snažili pracovat rychle, ale velice pečlivě, tak, aby jejich rozhodnutí nemohlo zavdat žádnou příčinu dalším odvoláním,” uvedla.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) stále chybí povolení na téměř pět kilometrů. Potřebuje je co nejdříve, aby se stavba stihla dokončit kvůli uvažovaným evropským dotacím do roku 2015.

ŘSD včera o dalších zdrženích nevědělo. „Pro nás je to nová informace, ale pokud bude do konce listopadu vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení, stále počítáme s dokončením D8 v roce 2014,” reagovala mluvčí ŘSD Martina Vápeníková. Pokud by dálnice nebyla hotová v roce 2015, postaví se podle ministra dopravy Pavla Dobeše z národních zdrojů. „Patří mezi naše priority,“ uvedl před měsícem v Ústí.

Zpracovali Vít Lukáš a Radek Pešout