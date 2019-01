Trmice - Na taneční maraton jsem se nepřipravovala. Chodím tancovat na diskotéky

Úcty hodných necelých šestatřicet hodin protančili středoškolští studenti v jtéměř jednom kuse. | Foto: DENÍK/Petr Sochůrek

Tělocvičnou zní hudba. V opáskovaném prostoru tančí desítky mladých lidí. Střední škola Trmice hostila první ročník Tanečního maratonu středních škol.Učitelka Marie Čápová uvedla, že podnět k uspořádání akce vzešel přímo od studentů.

„Škola je prostor i pro zábavu v netradičním pojetí a díky prožitku protančené noci se spolužáky i pedagogy nastává zmírnění komunikačních bariér a celkově se zlepšuje tolik diskutované klima školy,“ řekla Čápová.

Ústeckého tanečního maratonu středoškoláků se zúčastnili studenti Střední školy Trmice a Střední a Vyšší zdravotnické školy Palachova. Jedním z tanečníků byl Vasyl Kuzmyk, student oboru zubní technik.

„Žádný recept, jak vydržet co nejdéle, nemám. Jediné, co mě drží, je naslouchat muzice,“ řekl po čtyřiadvaceti hodinách tance. Radka Mužná, studentka Střední školy Trmice řekla, že nejhorší byl čas od půlnoci do pěti hodin ráno. „Jen jsem vnímala hudbu se zavřenýma očima a tančila,“ uvedla Mužná.

Její sestra Michaela, která se maratonu také účastnila, jen dodala, že se vůbec nepřipravovala. „Vůbec, jen ráda chodím tancovat na diskotéky,“ řekla mladá studentka. Rozhodčí po 35 hodinách a 45 minutách tance a zhruba 170 kilometrech utančení taneční maraton ukončili. Pomyslnou cílovou pásku přetnulo šest soutěžících.

„Vůle, soutěživost a dravost, kterou ukázali na tanečním parketu a touha po vítězství hraničily s výkonem trénovaných vrcholových sportovců,“ řekl ředitel Střední školy Trmice Pavel Cajtaml.