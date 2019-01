Ústí nad Labem - Rozhovor s ústeckým fotografem Vladimírem Cettlem o tom, jak vznikaly jeho tři fotografie pro výstavu Černobíle v rovnovážné síle.

Jak se jmenuje vystavovaná série fotografií?

Jmenuje se V rytmu orientu. Má ukázat vlivy jiných kultur do té naší, která už zdaleka není tak čistá, i to, jak ji prostupují. Jsou to fotografie dívek, jež vyučují v Teplicích a Liberci orientální tanec. Výrazně mi rozšířily obzory v tom smyslu, co všechno je s lidským tělem možné provádět za psí kusy.

Co konkrétně máte na mysli?

Řekl bych, že jejich pohybové možnosti jsou výrazně dál než u průměrného pozemšťana. Předpokládám, z toho mála, co jsem viděl, že jejich životní partneři jsou velice šťastní muži.

Kterou z těch fotografií máte tak nějak nejraději?

Na prvním fotografování se objevila jedna černoška, ona se toho tedy jinak vůbec neúčastnila, jen tam tak postávala a všechno sledovala. No a v jednom okamžiku zrovna sepnula ruce a v tu chvíli jsem ji i já cvaknul. Stala se z toho stěžejní, titulní fotografie celého mého projektu. Tady je dobře vidět, že někdy opravdu stačí jen krátký a prchavý okamžik.

Máte nějaký svůj vzor, někoho, komu byste se chtěl ve své tvorbě přiblížit?

Mám takový pocit, že snad ani moc ne. Jistě, mám kamarády, kterých si velmi vážím, nebo se u nich sem tam něco přiučím, ale že bych vystřelil jméno nějakého toho superfotografa, ke kterému vzhlížím jako k nějaké modle? Tak to mě tedy hned teď určitě asi nikdo nenapadne.

Nesoupeříte někdy ve focení s otcem?

No, já mám otce a otčíma. Otec je umělec, k tomu jsem chodil pro takové ty abstrakce a umění. Otčím je pragmatický reportér, který fotografuje sport, a k němu zase chodím pro praktické rady.

Co považujete za nějaký svůj největší „fotografický” úspěch?

Vystavoval jsem před lety, jako jediný fotograf odtud, na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Myslím, že na to mohu být hrdý. No a za další úspěch považuji letošní kalendář. Já fotografuji vraky automobilů a z vraků tatrovek jsem sestavil kalendář. Dostal ho i americký moderátor Jay Leno, tamější celebrita. Proslul hlavně pořadem televize NBC The Tonight Show, který převzal po Johnny Carsonovi. V dubnu 2011 parodoval „krádež“ protokolárního pera prezidentem Václavem Klausem během státní návštěvy Chile. No tenhle chlapík vlastní automobil Tatra, docela se tím pyšní a ten kalendář dostal. Asi se mu líbil, tedy myslím si to, protože zpět poslal písemné poděkování. Takové věci vás potěší.

Na čem zrovna pracujete?

Věnuji se vrakům a připravuji vydání kalendáře na příští rok. Zas to budou tatrovky. Hotovo bude v listopadu, prosinci.