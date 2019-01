Ústecký kraj - Na železniční trati mezi Děčínem a Prahou by v budoucnosti mohly jezdit i jiné vlaky než Českých drah (ČD).

Ilustrační foto | Foto: Deník

Ministerstvo dopravy potvrdilo, že vyhlásí výběrová řízení na vybraná dálková železniční spojení. Zájem o provoz rychlíků na mezinárodním koridoru, jenž vede přes Ústí nad Labem, má i společnost RegioJet, řekl její mluvčí Aleš Ondrůj.

Vyhlášení výběrových řízení má podle ministerstva dopravy přispět ke komfortnějším podmínkám pro cestující. Zúčastnit se jej mohou úplně všichni dopravci, kteří o to mají zájem.

„Odhad ministerstva dopravy je, že se do výběrového řízení přihlásí minimálně pět zájemců,” sdělil Martin Novák z tiskového odboru ministerstva.

Na vytížené trati nyní jezdí mezinárodní vlaky kategorie EC a vlaky ČD. „Určitě máme zájem vstoupit na tuto trať,” řekl Ondrůj.

Podle něj by vstup dalšího provozovatele vedl ke zkvalitnění služeb pro cestující a také k ušetření nákladů na železniční dopravu. „Nasadili bychom stejné vlaky jako na trať do Ostravy. Snažíme se už dlouho o to, aby se začalo soutěžit na rychlíkových tratích. Stát jakožto hospodář by mohl díky tomu ušetřit,” uvedl Ondrůj.

Zájem nadále posílat vlaky na trasu z Děčína přes Ústí, Lovosice, Roudnici nad Labem a Kralupy nad Vltavou do Prahy mají České dráhy. Podle ČD však bude záležet na konkrétních podmínkách soutěže. Kdy by se koridor mohl otevřít konkurenci, ale není jasné. „Nejprve je potřeba oznámit Evropské unii, že se chystá výběrové řízení, minimálně dvanáct měsíců musí být oznámení ve věstníku EU, poté je možno vyhlásit řádné výběrové řízení,” uvedl Novák.

Na několika tratích v Ústeckém kraji jezdí jiní dopravci než České dráhy už nyní.