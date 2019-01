Ústí nad Labem - Na Lidickém náměstí před divadlem stovky předškoláků bavily nejen sebe, ale i dospělácký doprovod.

Ústečané se bavili i vzdělávali na akci Do školy bezpečně. | Foto: Miroslav Vlach

Bezpečně do školy, bezpečně na ulici i před panelákem. To bylo základní moto barevného odpoledne.

Nejvíce byli vidět strážníci Městské policie ve slušivých žlutých vestách z Oddělení prevence kriminality a dopravní výchovy z Krásného Března. Dvě pohledné dámy pomáhaly při náročném dopravním kvízu, kde se řešily základní otázky bezpečného pohybu na ulici, cyklistické stezce, nebo před školou.

Kluci a holky moc dobře věděli, proč se používá přilba při jízdě na kole, co znamená červené světlo na semaroru, k čemu jsou určeny pásy v autě. Nejlepší byl však zkušený strážník Milan Holub u dopravního hřiště. Děti si získal svou otevřeností a laskavým humorem.

Slečna Míša u dalšího stanoviště kontrolovala obsah školních tašek, Anička vysvětlovala, proč se nestrkají prsty do zásuvky, jak se chovat při výpadku proudu v bytě. Kluci si mohli vyzkoušet auto na dálkové ovládání, malé slečny požadovaly kočičí obličej. Někdo si jen tak zaskákal na trampolíně, prověřil nafukovací hrad, aby si vyčistil hlavu před otázkami usměvavé dvojice Vaňková - Králová.

Kam patří odpadky, kde se nekouří, proč zdravíme babičky? Pokud měl soutěžící sedm razítek na průvodním listu, spěchal do mobilní recepce, kde obdržel nejen diplom, ale i zajímavé ceny. Šikovných dětí bylo najednou plné náměstí a některé skutečně zářily jako filmové hvězdy.

Dvouletý Pavlík Král sice toho moc nenamluvil, ale přesně věděl, co do školní tašky nepatří. Malá Kačenka překvapila strážníky znalostí dopravních značek, pětiletý Honza Branda vysvětloval zapojení žárovky, usměvavá Viktorka Vojtová znala všechno a všude byla první. Služební koloběžky zvládali všichni, ale čtyřletý Martin šokoval zastávkou u stopky. To byla panečku akce!

Zpracoval Miroslav Vlach