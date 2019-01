Ústí nad Labem - Soud řeší další žalobu CPI proti nájemníkům. Požadovaný nájem se jim zdá vysoký.

Bez čtyř korun rovných 8 000 by měli podle představ společnosti CPI byty platit manželé Minaříkovi holé nájemné za svůj stometrový byt v Mošnově ulici v ústecké čtvrti Skřivánek. S tím manželé zásadně nesouhlasí, zdá se jim to za neopravený byt příliš. Proto je CPI zažalovala. Soud ale včera nerozhodl, soudce se totiž chce spolu se znalcem do bytu nejprve osobně podívat, aby posoudil jeho stav.

V nejistotě, kolik budou za byt platit, žijí manželé již více než rok. Od té doby je začala společnost upozorňovat, že jejich současné nájemné, necelých 3000 korun, je nízké, a chce s nimi uzavřít dodatek o vyšším nájemném . Nikdy se ale nedohodli, nájemníci navrhovali nájemné 35 korun za metr čtvereční, znalec CPI přes 79 korun. „Každý dopis, který nám CPI poslalo, obsahoval vyhrůžku soudem. Byl to diktát, nikoli snaha o nějakou dohodu,” tvrdila včera u soudu Hana Minaříková.

S něčím takovým ale společnost nesouhlasí. Její právní zástupkyně tvrdí, že šlo jen o upozornění, že pokud se strany nedohodnou, může nakonec případ skončit u soudu, což se i stalo.

V bytě již manželé bydlí od roku 1987, kdy ho dostali jako podnikový přidělený od Spolchemie. Ta nakonec byty předala společnosti Spobyt, dnes patří firmě CPI Byty.

Podle nájemníků současný majitel domu již dlouhou dobu zanedbává jeho údržbu. U soudu tvrdili, že dům není zateplený, nemá vyměněná okna a odizolovanou střechu, a proto má vysoké tepelné ztráty. Dokladovali pomocí fotografií řadu závad jak v domě, tak ve svém bytě.

Podle zástupkyně CPI jejich společnost nemůže opravit v jednom okamžiku všechny byty, které v Ústí nad Labem vlastní. Tvrdí, že to dělá postupně. „Nájemníkům jsme nabídli, že pokud na dohodu přistoupí, vyměníme jim zdarma okna za plastová,” prohlásila včera u soudu. Dodala, že ale nemohou očekávat, že CPI bude jejich byt udržovat nadstandardně vybavený.

Soudce Martin Vích včera řekl, že se chce podívat dovnitř bytu, aby osobně posoudil jeho stav. Znalec, který pro CPI odhad ceny vytvořil, totiž uvnitř nebyl. Nájemníci dokonce zvažují, že si najmou vlastního.

CPI vede v Ústí nad Labem celou řadu sporů s nájemníky bytů. Mnozí z nich se s firmou dohodli, ale mnozí se zvýšením nesouhlasí.