Problematika mě velmi zajímá. A nestačím se divit. Zhruba tři okruhy otázek se mi zdají velmi podivné. Za prvé se divím tzv. zeleným aktivistům, kteří dennodenně blokují dostavbu dálnice D8 , přivazují se k elektrárenským komínům a dělají i jiné vylomeniny, ale problém ostravských kalů je jaksi nezajímá. Nerozumím rovněž skutečnosti, proč upravené ostravské kaly nejsou spalovány někde poblíž Ostravy, například v cementárně v Hranicích na Moravě, ale vozí se přes celou republiku. Dále nerozumím tomu, že ostravské kaly se vozí k nám na skládku u litvínovské chemičky, kde nedaleko v podobných lagunách již tikají, jako časovaná bomba, kaly v podstatě identické. Ve sněmovně již čtyři naši poslanci interpelovali ministry průmyslu a životního prostředí. S ministrem životního prostředí jsem to osobně projednal a on mi garantoval kontroly.

Kauzu vnímám velmi negativně. Myslím, že jsem se společně s Jiřím Paroubkem zasloužil o to, abychom jako první rozproudili veřejnou debatu na toto téma. Upozorňovali jsme jak veřejnost, tak i média, aby se s touto problematikou mohla blíže seznámit. Ústecký kraj je pověstný špatným stavem životního prostředí, a představitelé kraje místo toho, aby se zasloužili o nápravu, tak povolili dovoz stovky tisíc tun toxických materiálů do našeho kraje. Je to obludná kauza, protože občané o ničem nevěděli. Dokonce se dnes v této souvislosti mluví o korupci. Interpeloval jsem v této věci ministra životního prostředí a zatím čekám na jeho odpověď. Několikrát jsem vyzval starostu Litvínova Šťovíčka a vedení kraje, aby bylo předloženo řešení. Říkat dnes, že v případě, že soukromá firma poruší pravidla ochrany životního prostředí, tak zasáhnou, to není řešení.