Ústí nad Labem - Chcete se pochlubit vánoční výzdobou? Pošlete nám své fotografie. Před Štědrým dnem spustíme hlasování o nejkrásnější vánoční okno.

„Posílám naše vyzdobená okna, ani nevím, které vybrat. Když je vyfotím z venku, není to to pravé ořechové,” napsala nám Kamila Hlaváčková z Chabařovic. A přiložila opravdu krásné fotografie!

Prvního prosince jsme na titulní straně Ústeckého deníku zveřejnili Adventní kalendář, aneb 24 vánočně vyzdobených oken, která jsme vyfotografovali po celém Ústí. Kalendář najdete zde.

Současně jsme vás vyzvali, abyste nám posílali fotografie vašich vyzdobených oken na mail soutez.ustecky@denik.cz a my je vám postupně budeme zveřejňovat a pak odstartujeme hlasování na webu usteckydenik.cz o to nej! Posílat nám je můžete až do 22. prosince!

Hlasování začne po půlnoci, své hlasy můžete posílat do 31. prosince 2011.