Ústí nad Labem /FOTOGALERIE/ – Budova, ve které mnozí z Ústečanů přišli na svět, bude zhruba za půl roku již minulostí.

Ústecká Univerzita Jana Evangelisty Purkyně se totiž rozhodla, že při výstavbě kampusu ve starém areálu Masarykovy nemocnice nevyužije starou budovu, kde se dříve nacházela porodnice nebo kam lidé chodili na chirurgii. Padne k zemi. Historici tohoto počinu litují.

Mluvčí ústecké univerzity Jana Šiková Deníku řekla, že v jedné fázi škola uvažovala o tom, že by historickou budovu využila a pokusila se ji přestavět pro své potřeby. Je prý ale v takovém stavu, že to je jen velmi obtížné udělat a hlavně na to nyní nejsou peníze.

„Prostředky z ministerstva školství jsou poskytnuté na přípravu staveniště pro další výstavbu kampusu a na novostavbu,“ uvedla. Proto škola nakonec musela zvolit variantu, že starou budovu zbourá a místo ní postaví novou.

Velká škoda

Podle tajemníka ústeckého muzea Václava Houfka je škoda, že se budovu nepodaří zachovat. „V minulosti jsme o tom s vedením univerzity jednali, bohužel by se to nepodařilo. Pro historii města jde o významnou budovu. Kdyby Ústečané dávali na místo, kde přišli na svět, cedulku, zde jsem se narodil, byla by jimi budova celá pokrytá. Bohužel nevyhovovala potřebám, prý zde jsou třeba nízké stropy pro vytvoření učeben,“ uvedl.

I z architektonického hlediska je budova bývalé porodnice cenná. Jde o funkcionalistickou stavbu z přelomu 20. a 30. let minulého století. Jejím autorem byl architekt Franz Josef Arnold. Přestavbu původní řadové budovy nemocnice se podle serveru usti-aussig začala plánovat v roce 1926 a skončila o 11 let později. Prý je srovnatelná například s pražským Veletržním palácem.

Ústečanům se nápad zbourat historickou budovu příliš nezamlouvá.

„Myslím si, že by šla využít. Nemyslela jsem si, že ji univerzita zbourá,“ uvedla Alexandra Michálková. Záměru lituje i Kryštof Sabík. „Myslím si, že se tady toho v minulosti zbouralo až moc. Každé starší budovy je škoda,“ řekl. Domnívá se, že dnes by architekti měli vědět, jak přijít s návrhy na využití starých budov tak, aby je uvnitř zmodernizovali.

„Bohužel je asi levnější postavit nějakou moderní stavbu. Později toho budeme možná litovat,“ dodal.

Demolice v létě

Podle Šikové by stavební dělníci měli s bouráním budovy porodnice začít na počátku léta roku 2012. „Celá akce, demolice i výstavba nového objektu musí být ukončena v roce 2015,“ uvedla. Stavba bude stát 600 milionů korun, z nich 590 zaplatí ministerstvo školství, zbytek dá univerzita ze svého rozpočtu.

Nová budova bude sloužit pro přírodovědeckou fakultu a fakultu životního prostředí. „V objektu budou dále zbudovány sdílené celouniverzitní laboratoře, plánujeme zde také celouniverzitní stravování,“ dodala Šiková.

Zpracoval Vít Lukáš