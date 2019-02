Severní Čechy - Představujeme všech šest dam, které proměnou v teplickém studiu Jany Burdové prošly.

Jana Burdová a moderátorka Marta Ondráčková, která si nechává své vlasy uzdravovat v Egoo. | Foto: Lucie Robinson

V průběhu tří měsíců proměnily kadeřnice a kosmetička teplického studia Jany Burdové šest vybraných žen.

Svou vizáž změnily:

Pavlína Hejzlarová z Chomutova

Lucie Kostičová z Valtířova

Kateřina Krausová z Bíliny

Gabriela Janáková z Ústí nad Labem

Věra Kováčová z Nového Boru

Andrea Nováková z Chomutova.

Všechny proměněné dámy si změnu velmi pochvalovaly. Věru Kováčovou z Nového Boru si příbuzní dokonce fotografovali na mobilní telefon a rozesílali ostatním, aby maminku a babičku poznali, až dorazí domů. Po celou tu dobu jste měli možnost tyto proměny sledovat na stránkách všech deseti severočeských deníků.

Do 31. ledna můžete hlasovat o nejlepší proměnu. Stačí napsat na mailovou adresu HLASOVANI@DENIK. CZ, do předmětu uvést „hlasování“ a do těla mailu jméno proměněné dámy.

Kdo se stane nejlépe proměněnou a kdo bude vítězem tipovací soutěže, se dozvíte na stránkách Deníků v úterý 14. února. Vítěz či vítězka tipovací soutěže získá od organizátorů Egoo proměn s Deníky luxusní dary v podobě diamantových náušnic v hodnotě 15000 Kč, vlasové kosmetiky Joico v hodnotě 6000 Kč, poukaz do hair and beauty studia Jany Burdové v Teplicích na proměnu postavy Essential v hodnotě 6500 Kč a roční permanentku na ozdravení vlasů pomocí hloubkové vlasové kůry. Pokud vám unikla některá z proměn, můžete si jí najít na www.janaburdova.cz.