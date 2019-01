Ústí nad Labem - Do konce fotbalové sezony zbývají už jen čtyři měsíce a lídr druhé ligy Ústí nad Labem stále neví, jak se vyvine situace okolo jeho stadionu.

Zázemí druholigového stadionu tvoří nevzhledné buňkoviště. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Magistrát se nyní pokouší získat potřebné peníze prodejem jedné z posledních městských firem, Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem (THMÚ). V nich má město zhruba 44,2 procenta akcií, zbytek patří ČEZ. Prodej menšinového podílu bude město řešit v příštích dvou týdnech, řekl primátor Vít Mandík (ČSSD).

Město je ve svízelné finanční situaci, dluží zhruba 1,6 miliardy korun a letos mu propadnou příjmy o zhruba 105 milionů korun. Stavbu hlavní tribuny slibuje fotbalistům už několik let, ale zatím se do země nekoplo a dominantou stadionu zůstává dřevěná tribunka z roku 1927. Fotbalisté po podzimu vedou druhou ligu a sní o postupu mezi elitu, se současným stadionem by je ale čekal nejspíš naopak nucený sestup ještě o soutěž níž.

Cena rekonstrukce se odhaduje na 120 až 190 milionů. Mandík vloni v prosinci řekl, že zhruba třetinu má město ve svých zdrojích, na zbytek chtělo město žádat dotaci od ministerstva školství. "Pokud bychom mohli získat dotace, tak maximálně 40 milionů korun," řekl v pátek novinářům. Kde vzít zbytek, na to má město připravenou už jen jednu možnost - prodat svůj podíl v THMÚ. "Jeví se nám to jako jediný možný zdroj," dodal Mandík.

Firma THMÚ se v Ústí stará o rozvody tepla a teplé vody. Celkem má 14 plynových kotelen, 253 výměníků, 27 horkovodních stanic a veškeré rozvody, jimi zásobuje asi 30.000 bytů. Město bylo původně největším z akcionářů, v letech 2010 až 2011 ale koupil ČEZ Teplárnu Trmice, čímž se stal fakticky většinovým vlastníkem. Město se teď chce svého podílu zbavit.

Jednání o prodeji se povedou podle Mandíka v příštích několika týdnech. "Zatím nás nechte, uvidíme, jak to dopadne," řekl Mandík po tiskové konferenci. Cenu předjímat nechce, na stavbu tribuny by ale stačit podle něj mohla.

V Ústí byl od 90. let podporovaný hlavně hokej. V roce 1998 dokonce fotbalový tým zanikl, ale jeho následník, fúzující s dalšími místními kluby, se škrábal vzhůru tak dlouho, až se na jaře 2010 octl v nejvyšší soutěži. To vše se stadionem, kde se hráči převlékají ve stavebních buňkách. Jedinou prvoligovou sezonu odehrál klub v nuceném exilu v Teplicích.

Ústecký stadion už se nedávno přestavoval. V letech 2004 a 2007 zmizely staré betonové ochozy a místo nich vyrostly tribunky pro 400 stojících a 526 sedících diváků. Prakticky nová je i atletická dráha a trávník; to vše stálo zhruba 40 milionů korun. V téže době město zrekonstruovalo hokejový stadion, což stálo podle tehdejších odhadů asi 300 milionů korun.