Ústí nad Labem - Po odstoupení Zdeňka Kubce se vlády nad ústeckou Stranou pro zdraví sport a prosperitu chopil Tomáš Jelínek.

Tomáš Jelínek. | Foto: DENÍK/Petr Sochůrek

Návrat do opozice vyplníme sledováním činnosti některých zastupitelů TOP 09. Především nás bude zajímat, jak budou hlasovat ohledně prodeje ústeckého podílu Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem (THmÚ), nebo jak obsadí místa v městských organizacích, říká v rozhovoru nový předseda SZSP Tomáš Jelínek.

SZSP utrpěla značnou politickou prohru i ztrátu prestiže, když se rozpadla koalice, jak to chcete napravit?

SZSP rozhodně žádnou ztrátu prestiže neutrpěla. Domnívám se, že náš pokus o nastolení funkční koalice byl krok správným směrem. A že nevyšel, to se stává. Někdy něco nevyjde tak, jak si přejete a očekáváte. Vyšlo to někomu jinému.

Po asi roce a půl je SZSP opět v opozici, na co se zaměříte?

Budeme konstruktivní, ale zároveň ráznou opozicí. A rádi bychom vítězům, tedy ČSSD, KSČM a části TOP 09 sdělili, že vítěz má mít úctu a respekt k poraženým. Vždyť žádné vítězství a prohra netrvají věčně.

V souvislosti s rozpadem koalice jistá prohlášení SZSP z poslední doby hovoří o jisté kontrole některých členů TOP 09 a jejich podnikatelských aktivit, na co a na koho se hodláte zaměřit?

Vzhledem ke vzniku koalice ČSSD, TOP 09 a KSČM očekáváme nabídku nových postů v městských společnostech zejména pro skupinu členů TOP 09. Už to i začalo, například personální obměna v představenstvu dopravního podniku. Budeme též sledovat, jak se TOP 09 zachová při avizovaném prodeji podílu města v Tepelném hospodářství města Ústí nad Labem a financování výstavby fotbalového stadionu z takto získaných peněz. To byl podle Jakuba Zavorala, Pavla Bočka, Karoly Haasové a Miroslava Krále hlavní problém pro neodsouhlasení našeho návrhu rozpočtu. Při posledním jednáním nám ústy pana Zavorala sdělili, že prodej THmÚ nepřichází v úvahu, a to přesto, že s tím souhlasil jejich vyjednávací tým a velká část takto získaných peněz měla být použita na úhradu splátky úvěrů v roce 2013 a letech následujících. Což byl návrh právě TOP 09!

Proč tedy podle vašeho názoru nevyšel pokus Zdeňka Kubce sestavit pravicovou koalici?

Nevyšel pro nepředvídatelné chování části TOP 09, kdy během okamžiku byl zejména pan předseda Zavoral schopen změnit několikrát názor, a navíc nebyl ochoten respektovat usnesení orgánů vlastní strany a souhlasná stanoviska vyjednávacího týmu TOP 09 s našimi návrhy, zejména rozpočtem.

Doktorka Blanka Vraspírová dokonce opustila městskou radu i SZSP, co je toho důvodem?

Na to se budete muset zeptat paní doktorky, nemohu mluvit za ní. Respektuji její jistě nelehké rozhodnutí.

Mimochodem, jak se uskutečnila volba předsedy v SZSP, změna ve vedení byla vlastně velmi rychlá, měli jste nějaký sněm?

Po ohlášení rezignace bývalého pana předsedy proběhla minulý týden konference SZSP a ta zvolila nového předsedu a místopředsedkyni. Vše proběhlo rychle, transparentně a v pohodě.

Blíží se krajské volby, hodlá SZSP kandidovat?

Já si myslím, že asi ano, ale nepředbíhejme událostem.

Na závěr, prozradíte nám, co byl anebo bude váš první politický akt ve funkci předsedy?

U nás to takhle nefunguje, hlavně žádné akty. Ale teď vážně, prvním krokem bylo oznámení personálních změn našim zastupitelům, tedy těm, kteří nejsou členy SZSP a též médiím.