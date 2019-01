Ústí nad Labem - Časopis Káťa můžete sehnat třeba v nákupních centrech. Časopis pomáhá třeba dětským domovům. Na detaily jsme se zeptali jeho vydavatele Zbyňka Pokorného.

Zbyněk Pokorný. | Foto: DENÍK/Vít Lukáš

V nákupních centrech můžete téměř kdykoli potkat studentky, které budou nabízet časopis. Za jeho vydáváním stojí ústecký vydavatel Zbyněk Pokorný. Tvrdí, že díky vydávání časopisu se snaží pomáhat potřebným, třeba dětským domovům. „Nejsme ale žádná charita,“ upozorňuje.

Jak vás napadlo vydávat časopis?

Během své kariéry v médiích a když jsem začal potkávat různí charitativní organizace, které prodávají třeba různé plyšáky. Tak mě napadlo, že nejpřímější by bylo takto prodávat časopis. Tak, aby se někomu konkrétnímu pomohlo.

Kolik vyšlo čísel časopisu?

Nyní je druhé číslo. Nové se jmenuje Káťa, to loňské Klára.

Komu je ta pomoc přesně určená?

Chceme, aby o tom rozhodli čtenáři. Nejlépe, aby se ozvali. Nechceme se soustředit jen na jeden třeba dětský domov nebo spolek. Rádi pomůžeme třeba i handicapovanému jednotlivci. Ale zdůrazňuji. Nejsme charita, ale časopis. A prostřednictvím časopisu chceme pomáhat.

Komu jste konkrétně pomohli?

Pro jeden dětský domov jsme zajistili nábytek, ale bohužel liknavostí o něj přišel a je nyní v dětském domově v Praze. Nyní konkrétně máme spolupráci s Dětským domovem Střekov a Severní terasa. Ale nechceme se soustředit jen na Ústecký kraj.

A jak konkrétně pomáháte?

Chceme zajišťovat volnočasové aktivity nebo nějaké vybavení pro dětské domovy a organizace. Třeba nábytek a počítače. Například válendy pro děti, protože ty se rychle opotřebují.

Kde všude je možné časopisy koupit?

Na výstavách v Praze, Litoměřicích, Lounech. A v obchodních centrech, například v ústeckém Foru nebo mosteckém Centralu.

Je těžké je přesvědčit, aby vás tam pustili.

Tady záleží na úrovni časopisu a lidech, kteří ho prodávají. Já mám většinou studentky ze středních škol. Naši kameloti mají nabízet časopis jako časopis, ne jako charitu, nebo formou prosím, přispějte na něco.

Ale to se stává.

Ano, ale nemám to rád. Opakuji prodejcům, aby to nedělali.