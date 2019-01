Ústí nad Labem - Ústecký kraj znovu ožívá olympijskou atmosférou prostřednictvím kampaně Českého olympijského výboru Žijeme Londýnem.

Po výstavě fotografií a edukačním programu pro žáky základních škol přichází na řadu i oblíbený londýnský doubledecker. Ten postupně navštíví hned čtyři města v Ústeckém kraji.

Včera zaparkoval na Mírovém náměstí v Ústí, dnes zavítá do Teplic, zítra do Mostu a své turné po regionu zakončí v pátek v Chomutově. Autobus bude v každém městě všem zájemcům k dispozici od 10 do 18 hodin.

Hostem zastávky doubledeckeru v Ústí byl Oldřich Svojanovský, předseda Českého klubu olympioniků a dvojnásobný olympijský medailista ve dvojskifu.