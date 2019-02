Tááák jsme v lize, no a cóóó, ozývalo se z Chaloupky

Ústí nad Labem – Hektolitry piva a šampaňského, hromady jídla a skvělá nálada. To vše bylo k vidění v restauraci Chaloupka, ve které ústečtí fotbalisté až do dlouhých nočních hodin zapíjeli svůj postup do Gambrinus ligy.

„Garantuju vám, že tenhle mančaft umí hodně dobře slavit," říkal už po utkání šťastný kouč FK Ústí Svatopluk Habanec. A nemýlil se! Všichni hráči, vedení klubu a realizační tým se mačkali u dlouhého stolu. A najednou to začalo: „My jsme Arma, co jste vy," zpívali spokojení ústečtí hrdinové několikrát dokola. Jeden vítězný chorál střídal druhý a fotbalisté hlasitě bubnovali do stolů. „Táák jsme v lize, no a cóó," jásali. O chvíli později předstoupil před hráče jeden z věrných fanoušků, který si oslavy nenechal ujít, a rozpovídal se: „Za ten náš malý fanklub, který tady v Ústí máme, bych vám rád poděkoval za všechno, co jste letos dokázali," pronesl k hráčům a přidal i tradiční pokřik „modro-bílá Arma." Samotní hráči si slavnostní chvíle užívali, dokonce se mě snažili opít. Nedal jsem se. „Jestli to s námi pořádně neoslavíš, tak tady nesmíš fotit," vyhrožoval mi s úsměvem na rtech sportovní manažer Stanislav Pelc. Po chvíli povolil. „Uděláme si hromadnou fotku, když je tady reportér, navrhli pak hráči a začali se trousit před restauraci. Místní zahrádka nabídla ideální prostor pro tento okamžik. Poskládat dvacítku hráčů a vedení klubu zabralo pár minut. „Hlavně ať jsem tam hezkej," žadonil s úsměvem asistent trenéra Petr Fousek. Když už se zdálo, že focení nic nebrání, všimli si hráči, že jim chybí kouč. „Habanéééc," spustili všichni sborově a kormidelník veleúspěšného týmu se konečně dostavil. „Cvak," ozvalo se poté z fotoaparátu a hráči byli rádi, že jsem je rozpustil. „Oslavy pokračují," ujistili mě a znovu spustili: „My jsme Arma, co jste vy?" V restauraci pak sledovali ligové finále mezi Libercem a Plzní. „Přeju to Plzni," říkal spoluhráčům obránce Lukáš Dvořák. Ta sice nakonec titul nezískala, ale náladu mu určitě nezkazila. V Ústí se totiž slavilo dlouho do noci…

Autor: Pavel Přibyl