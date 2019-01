Svádov – Čerstvé jahody přímo z pole mohou Ústečané koupit v centru města. Tradičně je sem vozí pěstitelé přímo ze Svádova.

Ačkoli jsou jahody velmi chutné, Stanislav Štrypml ml. nemá dobrou zprávu. V letošním roce nebude jahod dostatek. Na špatné úrodě se projevily přízemní mrazy, které ve Svádově uhodily před dvěma týdny.

Pěstitelé tak přišli zhruba o polovinu letošní odrůdy. „Pomrzly květy a malé plody. Mráz přišel v tu nejhorší chvíli," uvedl Štrympl. Jeho otec, který se pěstování jahod ve Svádově věnuje již 40 let, něco podobného nepamatuje. „Nikdy se nestalo, že by umrzly i plody. Proti tomu se nedalo nijak bránit. Byla to jen záležitost jednoho dne," uvedl.

Nepomohlo prý ani přikrytí jahod plachtami. I pod nimi rostliny mrzly. Nyní mají jahody další problém, nedostatek vláhy. „Sice se snažíme zavlažovat, ale to nestačí. Potřebujeme vydatný déšť," uvedl Štrympl.

Ten by měl podle předpovědi přijít již ve čtvrtek. Ani kapky ale kvalitu jahod nenaruší, nebudou ani špinavé. Asi 20 brigádnic, především z Ukrajiny, zde totiž jahody sbírá na vrstvě slámy položené mezi řádky. Ta brání tomu, aby déšť jahody ušpinil.

Před fotografem brigádnice neuhýbají. „Já už jsem v novinách byla," hlásí jedna z nich. Ženy jsou za den schopné nasbírat i 80 kilogramů jahod. Do práce nastupují kolem 5 hodiny ranní, aby již v 7:00 byly jahody na stánku v centru Ústí. Sbírají jen tolik, kolik jsou schopni Ústečané nakoupit.

Lidé, kteří v centru města svádovské jahody kupují, si je většinou velmi oblíbili. „Když je u stánku koupíte, víte, že jsou vždy čerstvé. Sice to není nejlevnější, ale každý rok si několik košíčků domů koupíme," uvedla Jana Emingerová, která v centru Ústí koupila hned dva košíky (jeden za 45 korun). Prý je sní s cukrem.