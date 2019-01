Ústí nad Labem - Jaký byl život na Ústecku v době, kdy skončila druhá světová válka? Ukazujeme to v projektu „Mírem válka nekončí".

Fotograf zachytil v roce 1945 z horních pater protilehlého domu Němce připravené k odsunu. | Foto: Archiv Muzea města Ústí

S pomocí těchto publikací a dalších dosud nezveřejněných informací ukážeme detaily míru po skončení války.

Krávy šly na jatka

Čtenáři čtvrtý díl seriálu čtou v pondělí 11. června. V ten den v roce 1945 všichni zemědělci, kteří měli 70 kusů a více hovězího dobytka, museli odevzdat 5 kusů v pondělí 11. června v ústeckých městských jatkách.

Pokud se týká vepřů, o ty byla dlouhodobě nouze. Jejich počty byly malé, na konci války se o to postarali sami Němci v předtuše pro ně zlých poválečných vítězných časů. Něco vepřů snědla sovětská armáda a postaraly se o zmizení pár vepřů jistě i čerstvě přicházející skupinky českých zlatokopů.

Mírný chaos ale již trochu ustupoval. Pořádek začal být vnášen i do účtů. Proto rozhlasem 12.červen 1945 nechalo vyhlásit sovětské velitelství v Ústí: „Obchody a závody, které vydaly bez zaplacení zboží příslušníkům ruské armády, mají se hlásiti ihned u ruského velitelství Ústí nad Labem. Ve Stromovce č.9. Musí odevzdati potvrzení o vydaném zboží, načež jim bude vydána náhrada." Vydávání zboží bez zaplacení může být uznáno jenom s potvrzením ONV. Také v ten den bylo oznámeno, že všichni Slováci a cizinci musí se hlásit k zaregistrování u MNV.

Cizincům na Ústecku, kteří měli své domovy ve východní části Evropy, se příliš domů nechtělo. Již po několikáté totiž rozhlas upozorňoval, že se mají hlásit k odsunu: „Příslušníci SSSR Rusové, Poláci, Lotyšové, Litevci, Finové, Maďaři, Rumuni, Bulhaři a Eskymáci, musí se hlásit do 15. června na Ruském velitelství ve Stromovce č.8. Prosíme předsedy NV, aby na to upozornili místní ruské velitelství v jejich okruhu," nabádal rozhlas.

Epidemie sebevražd

V knize Ústecká štvanice je 11. červen dnem, kdy začala v Ústí epidemie sebevražd místních Němců, protože začal místní odsun Němců na hranice s Německem.

Odsun byl nazýván v dobových dokumentech evakuací. V souvislosti s tím došlo počínaje 11. červnem 1945 k většímu množství sebevražd českých Němců. Zachované podklady nejsou jistě úplné, ale bez toho svědčí o tehdejším duševním rozpoložení Němců. Například Karel a Markéta Kutscherovi se oběsili 11. června „při vojenské evakuaci Bukova," ve svém bytě. Ve věku kolem osmdesáti let již nechtěli podstoupit drastickou změnu života.

Otrava ze strachu

Do nemocnice byla dopravena 11. června Leopoldina Springerová (1893) z Bukova. „Jmenovaná se ze strachu při evakuaci Bukova otrávila neznámým jedem a dne 12. 6. 1945 v nemocnici otravě podlehla." Takových byly desítky.

K sebevraždám docházelo i v dalších dnech. Například 15. června 1945, v ranních hodinách si pustili svítiplyn manželé Hanuš (1896) a Anna (1900) Wanderlovi z Bukova, z Masarykovy ulice. Seděli mrtví na židlích v kuchyni.

Také Václav (1875) a Marie (1878) Rittigovi seděli mrtví na židlích, když vstoupila policie. Na kuchyňském stole měli koňak a cigarety, několik zavazadel měli připravených k odchodu.

V ten den o desáté hodině dopolední také přišel na místní národní výbor v Krásném Březně majitel krásnobřezenského pohřebního ústavu s tím, že v Děčínské ulici v čísle 10 se nachází mrtvola.

Zástupce pohřebního ústavu v Krásném Březně Arnošt Pechem oznámil na policejním revíru 5, že Marie Guthová (1896) spáchala o den dříve 15. června mezi 6. až 10. hodinou sebevraždu oběšením. Policie zjistila, že šlo o sebevraždu oběšením na klice dveří vedoucí z kuchyně do pokoje. Zanechala po sobě dopis.

Odpluli po Labi

Naopak někteří Němci si jasně uvědomovali, že je zde nic dobrého nečeká a je lépe se co nejdříve vystěhovat do Německa. Využili toho, že 13. června rozhlas nabízel možnost odjezdu: „Zítra 14. 6. 1945 pojede v ranních hodinách parník do Drážďan. Kdo má o to zájem, ať se hlásí u parníku."

K tomu lze dodat, že někteří, kteří byli v té době dobrovolně i nedobrovolně odsunuti do Německa, se ilegálně vrátili zpět domů na Ústecko k příbuzným a známým, protože v Německu byla v té době ohromná bída.