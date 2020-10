Kontroly zaměřené na dodržování koronavirových nařízení vlády provádějí ústečtí strážníci. V pátek 9. října na Severní Terase v jedné z restaurací zjistili jejich porušování, podnik nedodržel určenou zavírací dobu.

Porušování vládních nařízení v Ústí nad Labem. | Foto: Městská policie Ústí nad Labem

"Při příjezdu hlídky k jedné z tamních restaurací bylo zjištěno, že hlavní světlo v restauraci bylo zhasnuté, ale přesto bylo rozsvícené světlo u baru a z provozovny byly slyšet hlasy a zároveň byly za oknem zahlédnuty siluety několika osob. Na předzahrádce této restaurace se nacházela skupinka osob, která když spatřila hlídku strážníků, dala vše vědět do restaurace o prováděné kontrole. Když strážníci chtěli vstoupit do restaurace, byly vchodové dveře do provozovny náhle uzamčeny," popisuje situaci u restaurace zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný.