Ach ti čeští muži. Čtvrtina shání dárky na Štědrý den

Severní Čechy - Zatímco ženy jsou vzorné a každá čtvrtá už má dárky nakoupené od října, čtvrtina mužů je naopak hodlá řešit až na poslední chvíli.

Nejoblíbenější dobou pro nákupy jsou listopad a prosinec. Každý druhý se při nakupování dárků řídí tím, že své blízké dobře zná a ví, co je potěší. 80 procent Čechů shání štědrovečerní nadílku jak v kamenných prodejnách, tak v e-shopech.

Kdy vyrážíme nakupovat dárky? Je to jako s každou povinností – rádi to odkládáme. Obchody tak Češi obchází, teprve když už se svátky skutečně blíží. Jen asi každý osmý pořizuje nadílku už v průběhu roku, naopak 64 procent vytahuje peněženky teprve v průběhu listopadu a prosince. Zjistil to průzkum agentury STEM/MARK.

Větší lajdáci jsou v tomto směru muži, kteří se po dárcích poohlíží často až ve chvíli, kdy do svátků zbývá pár dní. „Protože nákupy dárků nechává spousta lidí na poslední chvíli, je v obchodech samozřejmě nabito. V těchto případech se přitom nedá spoléhat na online obchody, protože ty už od určitého data nemohou garantovat, že zboží do Vánoc doručí,“ podotýká Roman Müller ze společnosti Home Credit.

Pokud ale během roku Čechům něco padne do oka, rádi takový dárek koupí do zásoby, i když jsou Vánoce ještě daleko. Důležité pro ně je, že obdarovanému udělá radost. Roli hrají i aktuální slevy.