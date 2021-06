Zřejmě nejčestnějším klientem se pro personál očkovacího centra v bývalém rektorátu univerzity na Severní Terase v neděli 13. června dopoledne stal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ministr Vojtěch na první očkovací dávce v Ústí nad Labem. | Video: Deník/Janni Vorlíček

Po předchozím čekání, než přijde na řadu jeho věková kategorie od třiceti let, dostal první dávku vakcíny BioNTech/Pfizer. Přišel normálně dle objednání, počkal, než si ho převezme personál, vyplnil dotazník. Centrum přitom fungovalo jako každý jiný den. Nerozlišuje, zda je víkend, nebo přijde významná návštěva. Musí totiž od osmi ráno, do šesti večer, od pondělí do neděle, naočkovat průměrně tisíc lidí denně.