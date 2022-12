Například největší obchodní komplex v centru krajského města, ústecké Forum, se začalo v sobotu plnit až někdy po půl jedenácté. Dopolední obchodní centrum v Trmicích zase dělalo dojem obvyklé každodennosti než předvánočního shonu. Parkoviště u hobbymarketů rozhodně nebylo přeplněné. „Je teprve začátek, lidi začnou opravdu vyvádět až někdy týden před Štědrým dnem. Teď to vychází na víkend a ta drahota, to budou teprve naštvaný. Uvidíte. Je před výplatami, to musíte taky brát v potaz, všichni teď máme starosti, jak to zaplatíme,“ smála se prodavačka, pobíhající zaměstnaně v sekci potravin.

Nabídka umělých stromků během sobotního dopoledne také moc neupoutala. Lidé se spíš zastavovali u sněhuláka v sousedství pokladen a občas se u něj vyfotili. Nebýt kouliček, umělého chvojí, vánočního sortimentu a lezavého počasí venku, advent by nic nepřipomínalo. Prostě víkendový den jako každý jiný. „Pravda, občas mám pocit, že je nějak míň zákazníků než těsně po covidu. Že loni prostě chodili víc. Ale víte co, ani bych se tomu nedivil. Co začala válka na Ukrajině, jakoby se všichni zbláznili a zavřeli do svojí ulity. Nepřijdou mi ani tak protivnější jako spíš nepřístupní domluvě, nevím, jak to lépe říci,“ zamýšlel se mladý brigádník Aleš, který uklízel kolem vozíků.

Po poledni zákazníků výrazně přibylo. U supermarketu na Klíši pomalu nebylo možné získat vozík. I tady měli vánoční výbavu, ale skladba zboží placeného zákazníky u pokladen zůstávala víceméně nevánoční. Pokladní ovšem měly co dělat a příliš jim do řeči nebylo. „To vám nepovím, mně to splývá. Nebýt vánoční výzdoby, tak mi to v tu chvíli snad ani nedojde. Neřekla bych, že je to nějak výrazně jiné. Poznat šel jen covid, ale kvůli rouškám,“ poznamenala jedna z nich na otázku, jestli je to letos co do množství kupujících slabší než před rokem.

V pozdním odpoledni už byla situace u obchodních center mnohem hektičtější. Například u teplické Olympie se nedalo téměř zaparkovat, tamní obří plocha byla zaplněna téměř do posledního místa. Stejně to vypadalo i uvnitř. „Před Vánoci to člověk tak nějak očekává, takže mi to nevadí. Navíc jsem zajel jen pro víno a nějaké sýry na večer. Nákupy dárků si nechám na všední den, až tu bude klidněji,“ svěřil se Tepličan Robert. „Překvapilo mě ale, že jsem neslyšel žádné koledy. Zato vánoční sortiment tu na člověka kouká z každého koutu,“ dodal na odchodu.

Zdroj: Janni Vorlíček

Zdaleka nejvíc adventně a vánočně se člověk v centrech měst cítí na vánočních trzích. V Ústí pak kolem kostela se šikmou věží. Nejen kvůli zdejším trhům, vláčku, cingrlátkům nebo jmelí na stánku, ale právě díky kostelu samotnému a jistému pocitu přítomnosti vyšší moci. Uvnitř obchodního centra Forum, které kostel obklopuje, pak lidé kvitovali především sáňky s osvícenou bránou v pozadí na patře nebo velkého umělého medvěda v přízemí, kde se mohli vyfotit na památku. Mnozí v tu chvíli odhodili starosti a konečně se začali bavit. „Pojď, vyfoť nás… Díky moc, kamaráde. Teď se taky nech vyfotit, ať máš něco na památku,“ zaznívalo nejen od zamilovaného páru, ale i od rodičů s dětmi a dalších skupinek kolemjdoucích, jakoby právě tady pocítili sounáležitost, která se nejvíce projeví vždy především o Vánocích.