Vánoce jsou časem klidu, pohody a radosti. Co by to bylo za Vánoce bez tradičních trhů, kde si můžete pochutnat na svařáku, medovině, klobáse nebo cukrové vatě? Zahájení letošních Ústeckých Vánoc se uskuteční na první adventní neděli 3. prosince od 16.30 na svátečně vyzdobeném Lidickém náměstí. Kromě vystoupení zpěváka Kamila Střihavky a Ústeckého dětského sboru se můžete těšit na velkolepou show pod vedením divadelní společnosti Art Prometheus. Vrcholem večera bude slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které bude provázet vánoční poselství primátora Petra Nedvědického a arciděkana Římskokatolické farnosti Ústí nad Labem pana Miroslava Šimáčka.