Mimořádnou tiskovou konferencí ve státní svátek reagoval ve středu 17. listopadu ministr Vojtěch na aktuální vývoj epidemie covidu. O den dříve se počet nově nakažených přiblížil 23 tisícům, nejvíce za dobu trvání epidemie. „Velmi doporučujeme všem organizátorům hromadných akcí, aby pokud je to možné a není to nezbytné setkání, aby tyto akce zrušili, potažmo odložili,“ apeloval tehdy na pořadatele ministr.

Většina velkých měst ale v přípravách na advent pokračuje i nadále. Například Ústí nad Labem do pondělního odpoledne žádné omezení programu neoznámilo. „V tuto chvíli jednáme s pořadatelem, jaký bude průběh letošního adventu,“ řekla mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová.

Změny zatím neohlásily ani Teplice, kde chystají na sobotu 27. listopadu rozsvícení vánočního stromu. „Budeme se chovat podle nařízení. Co nebude zakázáno, to budeme mít. Já osobně nejsem zastáncem toho, abychom jakkoliv veřejnost rozdělovali na očkované a neočkované. Pokud to nebude nařízené, dělat to nebudeme,“ má jasno primátor Teplic Hynek Hanza.

Tepličtí se tak i nadále mohou těšit například na koncert několika big bandů na náměstí Svobody.

V Děčíně také pokračují v přípravě adventního programu, který by měl začít tento týden v sobotu. Už dříve magistrát oznámil, že ruší rozsvícení vánočního pichláče v pevný čas. Ani letos na Masarykově náměstí neprojdou krampusáci, kteří v minulosti přilákali na největší děčínské náměstí více než pět tisíc lidí. „Zatím jsme se rozhodli další akce nerušit. Před pódiem bude hrazení, u kterého budeme kontrolovat potvrzení o očkování nebo nemoci (ON),“ popsal postup v Děčíně náměstek primátora pro kulturu Martin Pošta. Kromě toho budou na náměstí také trhy, pro které prozatím žádná omezení neplatí. Další program Děčín chystá také do Křížové ulice a na Husovo náměstí, ty by měly být výrazně komornější. I tam je ovšem radnice připravena kontrolovat ON.

Bez adventního programu se oproti tomu budou muset obejít například lidé ve Varnsdorfu na Děčínsku, kde se letos neuskuteční ani oblíbený Silvestrovský běh nebo vyhlášení Sportovce roku. „Vzhledem k vývoji epidemiologické situaci a doporučení Ministerstva zdravotnictví se vedení města rozhodlo tradiční rozsvícení vánočního stromu pro letošní rok zrušit,“ popsal situaci v největším městě na Šluknovsku mluvčí zdejší radnice Tomáš Secký. Varnsdorf je tak mezi většími městy spíše výjimkou.

Ve výrazném kontrastu k českému přístupu je ten v sousední zemi. Bez vánočních trhů se totiž budou muset obejít v Sasku. Tamní zemská vláda jejich pořádání od pondělí zakázala. Neuskuteční se tak ani oblíbený Strietzelmarkt, na který každoročně míří dva miliony návštěvníků včetně desítek tisíc lidí ze severu Čech. Uzavřené jsou také kluby nebo kina. V okresech, kde sedmidenní incidence přesáhne 1 000 případů na 100 tisíc obyvatel, je vyhlášen zákaz nočního vycházení pro neočkované. To platí například pro pohraniční okresy Budyšín, Saské Švýcarsko a Krušné hory. Saskou vládu k tomuto kroku vedly velmi vysoké přírůstky nově nakažených a problémy nemocnic.