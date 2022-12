"Minule bylo do soutěže přihlášeno dvacet vánoček, letos je jich tu pouze osm. Ale jedna voňavější, než druhá. S tvarohem, další s čokoládou, mandlemi a rozinkami se nikdy nešetří. Recepty se tají. Určí se náhodná porota, většinou jsou to přespolní, hodnotí se umělecký dojem a chuť. Vítězka obdrží věcnou cenu a uznání celé obce. Letos to bylo zase značně vyrovnané, dokonce se udělovaly dvě stříbrné medaile. V napínavém finále rozhodly maličkosti. Vyhrála Gabriela Johnová. Přinesla totiž vánočku ještě teplou," vysvětlila ředitelka soutěže Hana Kučírková.

"Můj recept není tajný, dokonce ho můžete najít na internetu. Je z televizní soutěže Peče celá země," tvrdila šťastná vítězka.

Místní vinař nabízel svařák, kdo měl zájem, mohl si domů odnést něco z jeho vinotéky. "Víno jsem měl vždycky raději než pivo. Přesné datum po mě nechtějte, nevím, kdy jsem zasadil první révu do svahu. Nastudoval jsem odbornou literaturu, objel několik výstav, radil se s kamarády. Dnes mám malý vinohrad, pěstuji pět druhů, vykopal jsem i klasický sklípek. Je to můj koníček, dělám to přes třicet let. Letos byl docela dobrý rok, ale pořád to musíte hlídat. Jednou špačci, kosáci, mšice, někdy zase nečekaný mráz. Nejvíc záleží na dobrých sazenicích. Já pro ně jezdil k Mělníku," svěřoval se Miroslav Brožíček.

Vrcholem akce bylo vystoupení dětského pěveckého sboru z Brné. Tři mladé učitelky nastudovaly s dětmi několik vánočních písniček, potlesk nebral konce. Děti odešly, dva zkušení umělci dál bavili romantickými melodiemi spokojenou obec v kopcích. Milan a Vráťa si říkají Duo Gramofon, s kytarami si rozuměli.

Na počasí nezáleží, Veselá Brná je opravdu veselá.