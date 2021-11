„Strašně moc děkuji celé naší vládě, jsou to opravdu vstřícní lidé. Pan premiér chtěl tečku, tak jsme ji udělali. Já a celá moje rodina jsme se všichni šli očkovat, jakmile na nás přišla řada. Bohužel jsme se ale spletli, ta tečka se udělala na nás prodejcích,“ uvedla paní prodávající na Lidickém náměstí svíčky. Jméno uvést raději nechtěla.

O svůj příběh se ale reportérovi Ústeckého deníku podělila. „Od června jsem zalezlá v dílně a vyrábím svíčky. Zdražilo v podstatě všechno, vosk nebo obaly, energie atd., ale to se ještě dá,“ vypráví se smutným hlasem.

Měla dlouho pronajaté místo, zaplacené zboží. „A ze dne na den vám to zakážou a nevyděláte nic. Nevím, co si o nás myslí, vůbec na nás neberou ohled. Přijde mi, že stánkař je tady pomalu spodina společnosti, jak s námi zachází,“ nebere si servítky.

Prý dělali vše, co se po nich chtělo. „Je to nefér i pro ty lidi, co ve městě bydlí, jistě by rádi na trhy přišli,“ dodala.

Sama nechápe, proč by měl být zákazník na náměstí ve velkém nebezpečí, když si na čerstvém vzduchu koupí svíčku. „Ale když si pro tu samou svíčku půjde tady kus vedle do obchodního centra, tak tam jsou stovky lidí v uzavřeném prostoru, nicméně tam mu podle vlády evidentně nic nehrozí,“ rozhazuje rukama.

Schválně čekala s pronájmem stánku, aby se nic takového nestalo, až na poslední možný den. Zhruba měsíc a půl dopředu. „Úplnou stopku jsme nečekali. To je prostě podraz. Hlavně že ještě pár dní zpátky všude hlásali, že se nic takového nestane. To je jedna lež za druhou,“ uzavřela prodejkyně svíček.