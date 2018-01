Africkým dětem pomohli sněhuláci od dětí z Petrovic ke kolům na cesty do školy

Petrovice /FOTOGALERIE/ - Jeden z mála letošních zasněžených dnů (minulou středu), využili petrovičtí školáci ke stavbě sněhuláků.

Africkým dětem pomohli sněhuláci od dětí z Petrovic získat kola na cesty do školy.Foto: archiv ZŠ Petrovice

„Je to projekt Sněhuláci pro Afriku, do kterého jsme se zapojili už třetím rokem. Letos děti mohly modelovat i zvířata a také různé fantastické postavy, které mohly barevně ozdobit. Spolu s fotkami pošleme i vybrané peníze, na kola pro africké děti k dojíždění do vzdálených škol,“ uvedla učitelka Tereza Michalová.

Třicet sedm školáků mezi sebou vybralo kolem tří tisíc korun. Mezi tím se v Praze shromažďují starší použitá kola, která budou za vybrané peníze odeslána do Afriky.

„Stavění sněhuláků jsme si moc užili. Udělali jsme s Martinem hlavu a ruku obra, který právě vylézá z podzemí,“ řekl páťák Jindra Wallach. „My jsme udělaly sedící žirafu, které jsme temperou namalovaly žluté skvrny,“ dodala za skupinku holčiček Dominika Pinknerová ze čtvrté třídy.

Pavla Vaicová