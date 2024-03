Ze života jí dlouhodobě dělal peklo. Vulgárně jí nedával, mlátil a vynucoval si sex. 38letý muž z Ústí to minulý týden už ale přehnal. Svoji družku totiž fyzicky napadl takovým způsobem, že jí způsobil zlomeninu žebra a hematomy v oblasti obličeje a rukou.

Policie ho následně zadržela a obvinila ho ze zločinu týrání osoby žijící ve společném obydlí. „Obviněný již několik měsíců nejenom verbálně, ale i fyzicky napadal svou družku. To vše bylo ještě mnohdy doprovázeno vynuceným pohlavním stykem,“ řekla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Pár spolu žije zhruba čtyři roky. Napadení několikrát žena hlásila policii. Ta agresora vždy vykázala z bytu. „Bohužel se z toho neponaučil,“ sdělila mluvčí.

Žena svému milému vždy otevřela dveře a pustila ho dál domů. Po několika dnech se vše vrátilo do starých kolejí. Minulý týden to už ale přehnal. Ženě zlomil žebro, po útoku se jí navíc udělaly i hematomy v oblasti obličeje a rukou. „Po tomto incidentu byl zadržen a na agresora byla uvalena vazba,“ dodala mluvčí. Obviněnému hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 2 do 8 let.

