FOTO: Na Střekově otevřeli airsoftovou arénu. Bude hostit mistrovství republiky

V sobotu 19. března otevřeli na Střekově ČFA Arénu. Hodně lidí se hned bude ptát, co znamená ta zkratka ČFA? Tak tedy je to Česká federace airsoftu. Co je to airsoft? Adrenalinová hra pro dospěláky, kdy potřebnou pomůckou každého hráče je replika střelné zbraně.

Na Střekově otevřeli ČFA Arénu. | Foto: Miroslav Vlach

Nebojte se, není to žádný krvák. Jako náboje slouží malinkaté plastové kuličky o velikosti mentolového bonbonu, kterému jsme říkali Antiperle. Prezidentem ČFA je Jiří Kaňka, v sobotu 19. března s 1. místostarostou Střekova Pavlem Peterkou otevřel provoz nové speciální scény. Nalézá se v objektu bývalých lázní Vrbenského. Snad každý Ústečan ví, že to byla dříve chlouba severu, dnes chátrající ruina lapající po dechu, která dostala poslední šanci na přežití. Lázně postavil slavný německý architekt Paul Brockardt na základě požadavku podnikatele Johana Schichta v roce 1931. Tenkrát to byla nádhera. Krytý bazén měl rozměry 25x12x3,5 m, v areálu bylo luxusní zázemí, sauna, perličkové koupele. V šedesátých letech minulého století se objevila v lázních tajemná bakterie vyvolávající u dětí zápal mozkových blan. Provoz byl zastaven, objekt několikrát měnil majitele. FOTO: Přípravy začaly. V ústecké zoo se chystají na novou turistickou sezonu "Nápad přišel asi před rokem, tenkrát jsme s kamarády pomáhali s akcí pro děti v sousední budově. Majitel nám nabídl Vrbenského lázně. Zkušenost jsme už měli z Chabařovic, tak jsme to zkusili. Neumíte si představit ten nepořádek uvnitř, pět měsíců jsme jenom likvidovali odpad. Plánů je dost, všechno stojí na financích," tvrdil mladý prezident a nabídl prohlídku. V bývalém bazénu se chystala hudební scéna, stovka mladých lidí v maskáčích čekala na přestřižení pásky, na stolech ležely naleštěné vzorky, katalogy a barevné vesty. "Já tu zastupuji jednu zahraniční firmu, pár velkých akcí jsem už zažil. Tyhle repliky ručních střelných zbraní jsou opravdu dokonalé. Zásobník pojme několik desítek kuliček, cena odpovídá značce a kvalitě. Nejlevnější kolem tisícovky, špička i dvacet tisíc. K tomu přidejte výstroj, obaly na převoz zbraní, bezpečnostní prvky," směje se Riddick Wolf. Běžeckou perlu vyhrál Ústecký trail maraton. Letos nabídne hned pět závodů "Za týden se tu uskuteční první Mistrovství české republiky o zlatý pohár pětičlenných družstev. Přijedou borci z Brna, Prahy, Liberce, Plzně, Teplic, Mostu atd. Ve hře budou i domácí. Akce má název ČFA CUP 2022. Začíná se 26. března v 10:00, konec bude v noci. Hraje se systémem tenisového pavouka, čas 20 minut, do finále postoupí ti nejlepší. Dnes je tu hodně děvčat, předpokládám, že několik týmů bude smíšených. Propozice jsou složitější, budou tu kamery, víc rozhodčích. Přijďte se podívat," končil krátkou prohlídku Jiří Kaňka. V soutěži se mohou používat různé airsoftové pomůcky (zbraně), nezáleží na počtu nábojů. Každá pomůcka (zbraň) je překontrolována, měří se především úsťová rychlost, tlak. Zásah malou kuličkou doprovází specifický zvuk, hráč může mít několik životů, kontakt musí ohlásit zdvižením ruky. Dostřel 50-60 m, povinná ochrana očí. Rozhoduje taktika a šikovnost celého týmu. Sobotní akce končila ohňostrojem.