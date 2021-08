„Úžasná akce, konečně to tu žije,“ vychvalovali si návštěvníci Marek s Radimem.

Po 20. hodině dojel na svou předposlední zastávku, do Café Max v Ústí nad Labem, pan Miroslav Oros. Miroslav Oros je Ústečan, který se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů tím, že nalétal na motorovém paraglidu přes 9000 km za 90 dní.

Minulý rok přejel na koloběžce za 100 hodin Českou republiku a tento rok se rozhodl, že zvládne během olympiády v Tokiu přijet z Paříže do Prahy, samozřejmě opět na koloběžce. Z Paříže do Ústí mu to trvalo přesně 16 dní a trasa byla přes Brusel, Lucemburk, Drážďany, Ústí nad Labem a bude končit 8. srpna v Praze. „Dnešní ráno pro mě bylo asi nejkritičtější, spal jsem okolo 2 hodin,“ řekl pan Miroslav.

Pan Miroslav svým výkonem nejenže prospěje svému zdraví, ale také sbírá peníze pro nadaci „Pomozte dětem“.

Adéla Stejskalová