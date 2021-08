/FOTO/ Nebe v Úžíně v sobotu 28. srpna opět zaplnily letadla a vrtulníky. Bohatý letecký program začal v poledne a i přes nepřízeň počasí ve zbytku republiky většina hlavních aktérů dorazila. K vidění byla akrobacie v podání Petra Kopfsteina, dynamická ukázka vrtulníku AČR či seskoky parašutistů a mnoho dalšího.

Ústecké nebe plné letadel 2021. | Foto: Deník/Vilém Maruš

"Nebe plné letadel je u nás již tradiční akce, tuším šestý ročník. Pořádá ho Aeroklub Ústí nad Labem společně s agenturou Veritas Consulting a naším takovým hlavním cílem je předvést místní veřejnosti maximum z toho létání tady. Tento region byl co do létání celkem dlouho zapomenutý, a to bychom rádi napravili. Zároveň také chceme přilákat mladé lidi," řekl předseda Aeroklubu Ústí nad Labem Ondřej Otta.