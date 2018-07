Aktivista Brož: Schyluje se ke katastrofě, magistrát se spojil s mocnými Romy

Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ - Aktivista Miroslav Brož z hnutí Konexe se pohybuje v ústeckých Předlicích od svého dětství každý den.

Má silné vazby ve zdejší komunitě Romů. „Schyluje se ke strašlivé katastrofě, magistrát se spojil s mocnými Romy,“ tvrdí Brož.

Legendární skládka ve vnitrobloku Sklářské ulice v Předlicích se konečně začala uklízet. Co na to říkáte?

Jako člověk, který šest a půl roku píše dopisy na odbory životního prostředí, hygienickou stanici či kancelář ombudsmana, jsem byl v šoku, že se to začalo dít. Město ze dne na den otočilo. Předtím nijak nereagovalo a teď dostanou zakázky firmy, které jsou propojené s bohatou rodinou. Vládnoucí hnutí UFO se spojilo s nejbohatší a nejmocnější rodinou v Předlicích, ze které má většina chudých Romů strach a která tam pronajímá bydlení. A tihle lidé jsou najednou partneři města. Zajímalo by mě, jak probíhalo výběrové řízení a kolik bude úklid skládky stát. Koalice mezi mocnými na magistrátu a mocnými rodinami v Předlicích byla někdy na konci 90. let a výsledkem byla privatizace Předlic. S tou katastrofou se potýkáme do dneška. Zdá se mi, že se začíná připravovat druhé kolo té katastrofy.

Pokud něco takového tvrdíte, co by z toho magistrát měl?

Už teď máme zprávy o tom, že se v Předlicích pohybují lidé, kteří se tam snaží pomocí různých slibů získávat voliče pro podzimní komunální volby. Dělá se to tak, že se lidem dávají tzv. šichťáky. Lidé jsou zaměstnanci různých firem, které jim do šichťáku napíšou navíc hodiny, jež neodpracovali, za to, že zvolí, koho jim řeknou. Bojíme se, co bude v říjnu v Předlicích a jaké budou pokusy ovlivnit regulérnost voleb.

Co říkáte na to, že Ústí nepodalo přihlášku do Agentury pro sociální začleňování?

Mám z toho radost. Proběhly už asi tři periody a za působení agentury se situace nezlepšila, nýbrž razantně zhoršila. Myslím si, že řešení pro Ústí nemohou nabídnout pražské agentury a jacísi pražští experti nebo velké neziskové řetězce, které v Předlicích fungují třeba 20 let bez jakýchkoli výsledků. Řešení může přinést aktivizace potenciálu běžných lidí, kteří v Předlicích bydlí, práce s nimi na plánování řešení a komunitní práce. A tohle se tady neděje a město na to nedává žádné peníze.

Integrace se stále nedaří?

Politika sociální integrace Romů v Ústí v posledních dvaceti letech totálně selhala. Do Předlic se nalily obrovské evropské dotace, ale k lidem nedotekly. Bylo by lepší, kdyby se ty bankovky místním rozdaly anebo se spálily v Trmicích v teplárně, aspoň by z nich bylo teplo.

Jak vidíte situaci s uzavřením ubytoven v Ústí?

Snažíme se vytvářet tlak na město a na další instituce, aby lidem poskytly efektivní pomoc. Myslíme si, že ze zákona o obcích má město povinnost starat se o potřeby svých občanů. Tou základní potřebou je bydlení. Jsou to rodiny s dětmi, staří lidé, invalidní důchodci, těm všem by mělo město efektivně pomoci. To nespočívá v tom, že se jim rozdávají seznamy ubytoven mimo město. Velmi se nám líbí, jak se k tomu postavil centrální městský obvod s Karlem Karikou a jeho sociální odbor, který lidem z ubytovny Klíšská opravdu pomohl, a většina jich má nové důstojné bydlení tedy byty za normální cenu na normálních místech. Druhá ubytovna Modrá je v obvodě Střekov, který není tak aktivní a schopný.

Proč tahle kauza v Ústí vůbec existuje?

Je tu nadbytek levných kvalitních bytů a majitelé mají problém je pronajmout. V Ústí jsou dva oddělené trhy s bydlením. Jeden je pro bílé gadže, tak bydlím třeba já, v pěkném bytě 3+1 za 7000 korun ve Všebořicích. Jenomže do tohoto trhu nemají Romové možnost vstoupit. Nikdo jim je nepronajme z důvodu etnické diskriminace. A tak si Romové nemohou pronajmout normální byt za normální cenu a musí jít za obchodníky s chudobou. Ti se chovají tržně, protože vědí, že mají zboží, které všichni chtějí, a mohou si tak říci o vysokou cenu. Výsledkem je, že stejný byt, jaký já mám ve Všebořicích, stojí na romském sídlišti Mojžíř 13 nebo 14 tisíc. To je jediné sídliště, kde mohou Romové bydlet v bytech první kategorie. Nevejdou se tam ale všichni, takže musí jít do Předlic, kde bydlí v nejhorších bytech za šílené ceny, nebo na ubytovny.

Má to vůbec řešení?

Řešení je jednoduché, kdyby diskriminace začala být postihována, tak se Romové z nekvalitních ubytoven sami přestěhují do levných kvalitních bytů na Skřivánku, Severní Terase nebo Všebořicích. Obchodníci s chudobou zkrachují, ghetta se vyprázdní a všechno bude v pořádku. Jenomže nikdo nemá odvahu s diskriminací něco dělat.