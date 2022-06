Podle aktivistů Kooperativě chybí ropná a plynová politika a uhelná je velmi nejasná. Žádají, aby ihned přestala spolupracovat s firmami, vydělávajícími na fosilním průmyslu.

Ústečané: Zbyly peníze? Dejte je strážníkům, ať hlídají nové busy a Mojžíř

Akce byla součástí Akčních dnů proti špinavému pojištění, které druhým rokem proběhly napříč Českou republikou. Protestující před pojišťovnou uspořádali happening a rozvinuli transparent se vzkazem „Klimatickou krizi nepojistíš!“ Požadavky předali, nebo se o to pokusili i pobočkám pojišťoven Uniqa a ČPP.

Kooperativa reagovala na protest aktivistů prohlášením, že se ve všech procesech snaží být maximálně ohleduplná k okolí a minimalizovat vliv na prostředí. „V rámci koncernu Vienna Insurance Group se řídíme VIG Climate Change strategy,“ uvedl mluvčí Kooperativy Milan Káňa. A to s tím, že pojišťovna počítá s postupnou redukcí pojištění subjektů, spojených s těžbou či spalováním fosilních paliv. A s ukončením všech přímých investic do tohoto sektoru nejpozději do roku 2035.