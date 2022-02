„Uprostřed rozpáleného léta poskytuje stín úlevu i panelovým domům a zvlhčuje vzduch. Nehledě na to, že tudy prochází ti, kdo dávají po cestě ze Severní Terasy přednost raději svým nohám, koloběžce nebo bicyklu po cestě do centra Ústí,“ připomněla jedna z místních obyvatelek, která se představila jako Gabriela.

Magistrát si kácení povolil v roce 2017. Od té chvíle se proti tomuto rozhodnutí zvedl odpor. Po letech dohadů, odvolání a soudních sporů se místním lidem a aktivistům ze spolku Ústecké šrouby, který souboj s byrokracií kvůli lipám a javorům vedl, podařilo najít s městem Ústí nad Labem alespoň částečný kompromis.

„Vykácení celé aleje by změnilo charakter sídliště na desítky let, protože než by malé stromky z náhradní výsadby dorostly do stejných rozměrů, trvalo by to několik generací. Doufám, že se ve spolupráci s místními lidmi, a konečně také s městem, podaří najít takovou podobu městské zeleně na Skřivánku, která alej zachová pro budoucnost. Byla by jí opravdu škoda,“ poznamenal aktivista ze spolku Lukáš Blažej, který je zároveň ústeckým opozičním zastupitelem za hnutí PRO! Ústí.

Prozatím se město tváří velmi vstřícně. Například náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS), který má na starosti městský majetek, prohlásil, že nová studie napraví, co bylo ve staré špatně. „Nové výsledky nám snad poskytnou recept, jak postupovat ohledně nemocných stromů na Skřivánku do budoucna, bude zohledňovat i názory místních lidí,“ řekl.

Napravovat je přitom co, jelikož ve staré dokumentaci prý podle Ústeckých šroubů v dokumentaci neseděly ani souřadnice stromů, které chtělo město pokácet. Bylo nutno je přeznačit a jiné naopak ani kácet nebylo třeba, protože by se daly zachránit. Padnout přitom mělo 24 lip a dva javory. Ústí dokonce zamýšlelo provést kompletní výměnu stromů v této aleji. Přitom alej lemující původně úvozovou cestu byla jedinou zelení, která přežila výstavbu zdejšího panelového sídliště. Výsadba v jiných částech města podle spolku navíc ukázala, že zdaleka ne všechny vysazené stromy skutečně vyrostou. Například ty, jež nahradily stromy pokácené v Klíšské ulici v roce 2017, které byly opětovně vykáceny v roce 2020, jelikož se neuchytily, ale uschly.