/ROZHOVOR/ Jak to jenom popsat? Prostě, kdo umí, ten umí. Z filmových festivalů do Ústí nad Labem neprofesionální dokumentaristka Alena Krejčová pravidelně vozí různá ocenění, několikrát byla v televizi, odborné časopisy ji chválí. Nedávno se vrátila z mezinárodní soutěže v Rychnově nad Kněžnou kde obdržela cenu za druhé místo z kategorie Dokumenty a reportáže. Její film se jmenoval Snad, aby se zastavil čas. Jen vybalila kufry, už připravuje Střekovskou kameru, která bude letos trochu jiná.

Alena Krejčová | Foto: Miroslav Vlach

Začněme tou poslední slávou z Rychnova. Jak to bylo s filmem Snad, aby se zastavil čas?

Mezinárodní amatérský filmový festival v Rychnově nad Kněžnou se uskutečnil v termínu 11.-13. září. Byl to už 62. ročník, přihlášeno bylo 160 filmů v různých kategoriích. Odborná komise musela provést vstupní selekci, do soutěže bylo zařazeno pouze 50 filmů. Protože jsem se vešla do finálního výběru, mohla jsem svůj film představit filmovým kolegům a rychnovské veřejnosti. Cena, kterou jsem dostala, není pro mne nejdůležitější. Rozhodně netvořím filmy proto, abych byla někým oceněna. Je to hlavně tvořivá práce, která mi přináší radost a uspokojení.