Nablýskané stroje, velké motory, americké vlajky. V tomto duchu se nesl pondělní sváteční program na parkovišti u Globusu v Trmicích. Na letošní první ročník srazu a zároveň výstavy produktů amerického automobilového průmyslu dorazily stovky návštěvníků.

Americké stroje na parkovišti v Trmicích | Foto: Vilém Maruš

A že bylo na co se dívat. Od populárního mluvícího KITTa, který vítal příchozí u jednoho ze vstupů, to byly vozy všech možných značek a určení. Od mohutných pickupů přes několikasetkoňové sportovní vozy značek Ford Mustang či Chevrolet až po desítky let staré, avšak velmi zachovalé modely spíše rodinných vozů.

O doprovodný program se na pódiu starala poulární skupina Maxíci.