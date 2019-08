Původně sloužily k těžbě různých hornin nebo je miliony let vytvářely řeky. Lomy dnes zájemci využívají ke koupání a extrémním skokům, kaňony pak k obdivování výhledů a výtvorů přírody. V lomu Okrouhlák je voda průzračná, rudický Seč nabízí spíš bahenní lázeň. Nesou jména svých objevitelů, států i řek, které je zformovaly. Sloužily i jako kulisy mnoha legendárních českých filmů.

Kulajův lom

Kde: Hříměždice u Příbrami

Kudy se tam dostat: Do Hříměždic dojedou lidé po pětadvacet kilometrů dlouhé cestě na východ od Příbrami. Po příjezdu do obce od Vestce řidiči minou Obecní úřad i Kulturní dům a dojedou k parkovišti vedle lomu, na kterém se během sezony platí parkovné.

Proč právě tam: Původně sloužil k těžbě žuly, poté k výcviku armádních potápěčů a dnes je rájem pro milovníky skoků z výšky. Do Kulajova lomu mohou nadšenci skočit mimo jiné ze skokanského prkna či houpačky. Každý rok koncem července zde lidé pravidelně sledují extrémní skoky do vody High jump.