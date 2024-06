/ANKETA/ Čeští a portugalští fotbalisté dnes, v úterý 18. června, v Lipsku jako poslední vstoupí do mistrovství Evropy v Německu. Svěřenci trenéra Ivana Haška se ve svém prvním zápase ve skupině F pokusí proti kontinentálním šampionům z roku 2016 a spolufavoritům turnaje překvapit. Utkání začne ve 21:00. Kde všude můžete mač na Ústecku sledovat?

Tomáš Souček na tréninku české fotbalové reprezentace před startem Eura 2024 | Foto: Profimedia

Třeba v amfiteátru kampusu UJEP, v restauraci Srdcovka, v pivnice Resslovka, v minipivovaru Na Rychtě či na plátně v Národním domě.

„Určitě budeme fotbalové zápasy promítat, už jsme to prezentovali i na Facebooku, kde to mělo docela velký ohlas. Proto bude lepší si dopředu zarezervovat stůl, nebo místo. Ovšem, co se nějaké té výzdoby týká, jako vlajek a maskotů, tak na to obvykle nemáme čas,“ zasmál se ředitel Hotelu a minipivovaru Na Rychtě Jiří Šťovíček.

Poněkud skeptičtější je provozovatel restaurace Pivovarská Šenkovna, ačkoliv i tady budou fotbalové zápasy promítat. „Euro už začalo a lidi na něj sem tam přijdou. Ale v poslední době tolik fotbal netáhne jako třeba hokej. Uvidíme, jak to bude vypadat zítra. Jsem na to zvědavý. Uvidíme,“ poznamenal.

Sledovat naše fotbalisty můžete i v ústeckém Národním domě. „Připravili jsme pro fanoušky perfektní podmínky ke sledování, tak abyste mohli zažít každý gól, každou přihrávku a zákrok našich hráčů jako byste byli přímo na stadionu. K fotbalu je možné si na baru zakoupit osvěžující drink a vychutnat si tak pohodovou atmosféru u sportovního přenosu. Vstup je zdarma. Sál otvíráme 30 minut před zápasem,“ řekli organizátoři akce.

Fotbalovou atmosféru si můžete užít i pod širým nebem v univerzitním amfiteátru. Je lepší si vzít svoji deku, občerstvení koupíte na místě. Vstup je zdarma.

Na fanoušky narazíte i v pivnici Resslovka na Klíši. Stejně jako při hokejovém šampionátu, tam připravili různé akce pro své hosty. „Bude tipovací soutěž o voucher na 500 korun a k fotbalu patří zelená, takže panák peprmintového likéru bude za zvýhodněnou cenu,“ sdělila výčepní z Resslovky Eva Rejnková.



Kde budete sledovat vy první zápas? V hospodě, doma, v práci či přímo na stadionu? Hlasujte v anketě pod článkem.