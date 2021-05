Dokonce ani stánky s italským tovarem u Fora nelákaly. Prostě, krajská metropole připomínala město duchů i týdny po zahájení očkování a den, či dva před rozvolňováním protiepidemických opatření. Přitom tradiční oslavu Svátku práce měli minimálně komunisté připravenou dlouho dopředu.

Jenže nakonec byste stánky, kapelu a kolotoče, obvyklé na prvního máje v Městských sadech hledali marně. Prostě, oslavy prvního máje letos dopadly snad ještě hůř, než loni, kdy lidé spontánně do parků přicházeli alespoň na procházku. „Všechno jsme měli připravené, ale město a hygienici nám pořádání velkého shromáždění nedoporučili. Nakonec nám týden před svátkem řekli, že bychom mohli pozvat promenádní hudbu, ale shánějte někoho tak krátce dopředu,“ líčil šéf ústeckých komunistů a zastupitel Pavel Vodseďálek. „Nakonec jsme akorát položili kytky k pomníku a dali letáky do MHD, které svátky připomínají,“ pokračoval.

Procházka centrem města přitom měla co nabídnout. Výstavu o vodě a civilizaci, případně vodotrysky, rozkvétající tulipány a macešky na Lidickém náměstí. Rozkvétající magnolie a exotické stromy ve Smetanových a Městských sadech. Koberce sedmikrásek a pampelišek na trávnících. Na město docela příjemný vzduch, provoněný májovým ranním deštíkem. Hejna ptáků na nábřeží. Procházejících se Ústečanů byste ale skutečně potkali poskrovnu.

„No to víte, lidi mají strach. My s manželkou jsme to už prodělali a tak se prý bát nemusíme. Ale i tak, my se prostě nechceme, jak to říkala Helenka Růžičková, zarýgrovat doma a fertyk. Nebáli jsme se ani v osmašedesátém vystrčit nos a teď nebudeme taky. Život je krásný a máme ho na chvíli,“ smáli se manželé Lýdie a Miroslav Pavlíkovi, kteří se posadili na lavičku v městských sadech.

Tak snad příští rok bude po covidu

Vadou na kráse, sice ne takovou, která by se nedala vyřešit, by ovšem byly zavřené hospůdky, fastfoody, obchůdky a butiky. Dokonce ani v holičstvích a kadeřnictvích nikdo „nešůroval“, aby se připravil na pondělní otevření. Výjimku v tom tvořilo holičství Josefa Lacko v Londýnské ulici. „My jsme v jednom kole, natíráme, zametáme, brousíme, práce mám nad hlavu. V pondělí otvíráme a v plné parádě,“ slíbil.

Dokonce ani provoz na silnicích nebyl nijak hustý. Jakoby to bylo spíš uprostřed noci. Benzinové pumpy dokonce vypadaly, jakoby měly zvřeno. „No, jedeme se podívat do parku ve Velkém Březně, mají tam prostor na piknik i nádherné stromy, hlavně ty magnólie mají nejhezčí v celém okrese,“ líčila maminka Miriam Steinerová. Na zadním sedadle měla dvě malé holčičky ve věku pět a sedm let. „Holky tam mohou proběhnout a nehrozí, že budou někomu překážet, nebo že vyběhnou do silnice, ale květnové svátky mi schází, to ano,“ vysvětlovala.

Po obědě se zase zatáhlo a i ti poslední „procházkáři“ začali raději mizet do svých domovů. „Tak snad příští rok už bude po covidu,“ dodal s kapkou naděje jeden z nich.