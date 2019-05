Dospívající děti, které si ještě kvůli věkovému omezení nemohou vydělat peníze na brigádách, bývají za každé kapesné od rodičů rády. Skýtá jim totiž rozličné možnosti zábavy nebo si za něj mohou koupit třeba moderní oblečení. To ale není případ čtrnáctileté Aničky Voráčkové. Část kapesného raději posílá potřebným, ve volném čase se věnuje dobrovolnictví.

Anička z Děčína dokončuje devátou třídu základní školy. I když si ještě sama nemůže vydělat peníze, už patří mezi aktivní dárce. Každý měsíc posílá polovinu kapesného nadaci Dobrý anděl na pomoc rodinám bojujícím se závažným onemocněním, jednou týdně se také věnuje hendikepovaným dětem v kroužku Krůčky v Domě dětí a mládeže. Za svou mimořádnou obětavost a dlouhodobou pomoc tady ve středu získala ocenění Mladý hrdina.

„V rodině jsme měli těžké onemocnění. Sestřenici jsme museli učit číst i psát, neuměla si ani zavázat tkaničky, protože nemohla chodit do školky. Zemřel mi kamarád, takže mi to dalo motivaci jít dál a pomoci, dokud tu člověk je,“ řekla mladá hrdinka Anička.

Baví ji poznávat příběhy

Zhruba před čtyřmi roky se dozvěděla, že její sestřenice onemocněla leukémií. Aničku moc trápilo, že se jako dítě nemůže zapsat do registru dárců kostní dřeně ani darovat krev. S maminkou tak začala hledat jiné možnosti, jak by mohla pomoci nejen jí, ale i jiným vážně nemocným dětem. Dívka tak pomáhá potřebným už tři roky. „Na dobrovolnictví mě nejvíc baví poznávání těch jednotlivých příběhů lidí. Dělá mi radost, když můžu udělat radost já jim. Mojí největší motivací je to, že doufám, že se díky mé pomoci bude těm lidem žít lépe. Inspirací je mi hlavně moje maminka,“ dodala Anička.

Díky nové mladé hrdince získal děčínský kroužek Krůčky pro postižené děti šek na 15 tisíc korun. Udělila ho Nadace České pojišťovny, která je organizátorem projektu Mladý hrdina. Tento titul uděluje dětem, které pomohly k záchraně lidského života a zdraví, a těm, které pravidelně pomáhají ostatním.

„Chtěli bychom tímto oceněním podpořit mladé lidi v jejich snažení a jejich vrstevníkům ukázat, že hrdinství se může skrývat také ve všednějších aktivitách a v každodennostech, které dělají svět lepším,“ řekla vedoucí projektu Ivana Buriánková.

Anička je první hrdinkou z Děčína, která titul získala. Ocenění ale už druhým rokem zůstalo v Ústeckém kraji. Vloni se Mladými hrdiny stalo pět dospívajících dětí z dětského domova v Tuchlově na Teplicku, které se na kolech vydaly s filantropem Tomášem Slavatou na cestu k Baltskému moři a společně tak zahájili sbírku na dobročinné účely.