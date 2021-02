Zdroj: archiv osobnostiJaroslava Račáková

důchodkyně, 69 let

Mě se v Roudníkách, součásti Chabařovic, žije dobře, i když nemohu srovnávat, protože jsem nikde jinde nežila. Jsem tu také kronikářka. Vím třeba, že za posledních dvacet let se obyvatelstvo v naší vesnici vyměnilo ze dvou třetin, starousedlíci jsou v menšině. Ti, kdo se přistěhovali, se rozhodli žít na vesnici a určitě neočekávali, že tu bude veškerá občanská vybavenost, i když by alespoň minimální, nebyla na škodu. Bydlí tu, rodí se jim zde potomci, za loňský rok osm miminek, jezdí denně do práce a děti do škol, zvelebují své domy a dle mého názoru, tu jsou rádi. Ale hlavně, při setkání pozdraví, promluví se sousedem a přijdou „mezi lidi“ se pobavit, zahrát nohejbal, zatančit, bez ohledu zda jsou mladí, staří, podnikatelé, či uklízečky. Nejsou anonymní obyvatelé paneláku, kam by se naše vesnice vešla. A to mě těší.

A co mi chybí? Určitě spolkový život, který u nás ukončila integrace malých vesnic v okrese v osmdesátých a následujících letech. V té době jsme s obavami čekali na otevřená ústa dolů a všechny spolky, nejen u nás, zanikly. Byli tu hasiči, sokolové, zahrádkáři a ženy. V každé rodině byly zastoupeny minimálně dva spolky. Činnost spolku, jejich dobrovolných brigád, zdravá rivalita, výroční schůze, to se nikdy nevrátí a je škoda, že právě ti noví „vesničané“ tuto dobu nezažijí. Současná spolková finanční pravidla odradí ty, kteří by se chtěli spolčit. Snažíme se tuto činnost nahradit a trochu vykřesat jiskry zájmu, i když nikdy už ne v takové míře, protože i doba je jiná. Přeji všem Roudničákům, abychom všichni tuto mimořádnou dobu přežili bez újmy a mohli se zase všichni společně sejít.