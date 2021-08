Zdroj: Deník/Janni Vorlíček

Milan Jansa

v penzi

Do Chabařovic jsem se nastěhoval před více než čtvrtstoletím, protože jsem jsem to slíbil mým ústeckým kamarádům Mašínovi, Kadeřábkovi a Gandalovičovi v autobusové zastávce u masny v Chabařovicích už v době sametové revoluce. V době, kdy město Chabařovice už bylo bouráno. Město bylo dost poničené, ale mělo poslední zachované historické náměstí na okrese. A protože vzduch z hořících šachet nevoněl, řekl jsem si že to zkusím změnit. Když se tu později prodávaly domy, které už měly být zbourány pro těžbu uhlí, šel jsem z Ústí do Chabařovic s dluhem na starý dům, proti vůli manželky a s motivem, ale i rizikem, že město uhájíme, nebo také ne. Díky několika zastupitelům jako byl letos zemřelý Zbyněk Hrom a díky pomoci lidí z Ústí nad Labem bylo tohle město zachráněno a pro mne je letošní 11. září slavným výročím onoho vládního usnesení 331/91, které vlastně rozhodlo o záchraně Chabařovic.

Žije se mi tu dobře, přesto, že jsem si před desítkami let myslil, že tu ruinu, co jsem kdysi koupil, opravím mnohem rychleji a že za pět let to tu bude i okolo mne jako ve Švýcarsku, ulice čisté a asfalt hladký. Ani jedno tu ještě rozhodně není. Zahrada a prostor pro mé i manželčiny koníčky mne však nabíjí i dnes, v době důchodu, a myslím, že i mí vnuci jsou tu u nás rádi.

Jestli jsem však na něco hrdý, tak na to, že se z těch apatických odevzdaných lidí, kteří čekali ještě v roce 1990 na vystěhování, stali v pečliví hospodáři, kteří své město už nedají. Bez ohledu na to, jaký jsme kdo kdysi měli názor na bourání, či nebourání. Těší mne také, že když jsme si v té zastávce na jaře, my čtyři kluci, v roce 1990 řekli, že ty doly je třeba zatopit, aby se už netěžilo a neprášilo, že doba současná nám dává za pravdu. Dnes jezero Milada zvyšuje atraktivitu celého okresu, ba i kraje, a je i jedním ze způsobů, jak zadržet vodu v krajině. Kvalita ovzduší je nepoměrně lepší.

Jestli mne v Chabařovicích něco opravdu zlobí? Určitě pár věcí ano, jako člověk, který bydlí hned u radnice, mi zejména stav silnic a cest nejen na Husově náměstí, neřešené projíždění těžké dopravy městem přes platné zákazy na dopravních značkách, opravdu nedělá dobře. Také to neustále zavřené veřejné obecní WC přímo před radnicí, jehož potenciální uživatelé svými potřebami obtěžují obyvatelstvo, nevychovaní někteří spoluobčané, co si beztrestně pletou centrum města s místem pro popíjení a pro rušení nočního klidu a s odkladištěm odpadků. I s tím souvisí neustále rozházené vykrádané kontejnery Charity v tržnici, nebo kontejnery na drahé kovy. Ale to vše mají na starosti konkrétní lidé na radnici a jim je to třeba připomínat. Jsem moc rád, že už běží revitalizace parního mlýna, který našemu městu dlouho dělal ostudu a ohrožoval už i kolemjdoucí. Moc rád bych viděl rychlejší návrat skutečného života do míst okolo Milady, kde dříve lidé žili a pracovali. Doufám, že se toho dožiji.