Zdroj: Deník/Janni VorlíčekZdeněk Oulický

63 let, skladník

Je to tu fajn, blízko do přírody, dopravní spojení na všechny strany, do Ústí i Teplic, ale vlak nám tu zrušili. Vylepšit je třeba zrovna ten vlak, doktora potřebujeme a taky lékárnu. Já to nepotřebuji, ale manželka ano.