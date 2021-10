Rudolf Věchet Zdroj: Archiv

Fotbalový trenér, Dubnice, Česká Lípa

Sledoval jsem předvolební diskuse, ale překvapený jsem nebyl. Ty debaty se nesly v duchu vzájemného osočování, až urážení. Ostatně jako vždy, od roku 1990. Jakmile vládla ODS, tak ČSSD osočovala z pozice opozice vše, co jen bylo možné a naopak, jak vládla ČSSD, tak ODS opět kritizovala vše, co mohla. Vzájemné výčitky, kdo co udělal špatně a podobně. Takto to jde každé volby. Já si myslím, že všechny parlamentní strany měly dostatek času a možností udělat pro lid maximum. A včera dopadla situace volební tak, jak se dalo čekat. Utvořil se blok koalicí, který již Babiš nedokázal prostřelit. Nechme se překvapit, jak nás nová vláda povede.