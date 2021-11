Zdroj: archiv osobnostiJiří Došek

26 let, Ústí nad Labem, prodavač

Myslím, že jsou místa, kde se lidé koncentrují mnohem více než v hospodách a přitom tam vláda neukládá povinnost předkládat totéž co v restauracích. Ano, určitým způsobem mě to odrazuje, obzvlášť když i očkovaní nemoc přenáší, ale mohou do restaurací v klidu chodit.