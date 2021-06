Zdroj: Deník/Janni VorlíčekPavel Buriánek

29 let, technik

Je to tu dobrý, přistěhoval jsem se z města. Nejhezčí je to prostředí, je tu park, hřiště, máme tu obchod, krásná okolní příroda labského údolí. Do Ústí je to kousek. Je pravda, že dělají vlaky hluk a bariéra nestačí. Asi by byla potřeba s tím něco udělat.