Jaroslava RačákováZdroj: archiv osobnostiJaroslava Račáková

70 let, v důchodu, Roudníky

Dvě slova, likvidace vraků. Jeden nejmenovaný občan tu zdědil hospodu, je obklopena jeho pozemky a na nich několik desítek vraků. Bezmála sto vraků minete kolem komunitního centra. Nemáme legislativu, která by s tím dokázala něco udělat. Kdo nás toho zbaví, vyhraje. Jsou tu už sedmnáct let a hyzdí nám tu prostředí. Tahá to z Německa, kde mu za to platí, je arogantní. Ten, kdo tohle zlikviduje, bude mít podporu stále. Je nás 270 a otravuje to všechny, ale my s tím nehneme.