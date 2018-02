ANKETA: Která z nich je nejkrásnější? Pošlete svůj hlas pro Dívku Deníku 2018!

Ústecký kraj - Blíží se finále ústeckého kola republikové soutěže krásy a dovednosti Dívka Talent 2018.

Její součástí je také hlasování našich čtenářů, které rozhodne o tom, která z mladičkých krásek si odnese pomyslnou korunku pro Dívku Deníku. Hlasovat můžete v anketě, umístěné pod tímto článkem a také prostřednictvím kuponů, které budou v tištěném vydání vašeho Deníku vycházet minimálně 4x týdně.

Prohlédněte si letošní finalistky:

Vítězku soutěže oznámíme na vyhlášení soutěže Dívka Talent, které se uskuteční v neděli 18. března v ústeckém Domu kultury. Uzávěrka hlasování na webových stránkách je ve středu 14. března ve 12 hodin. Posílat hlasy své favoritce můžete vždy jednou za hodinu!

Dívka Deníku - Pravidla soutěžeHlasovat můžete na webu a pomocí kuponů v novinách. Počty hlasů sečteme. Hlasovací kupony budou v Deníku vycházet minimálně 4x týdně. Poslední otiskneme ve čtvrtek 8. března. Hodnotu jednoho novinového kuponu určíme až na konci hlasování. Vypočítáme ji tak, že vezmeme počet hlasů vítězky internetového hlasování a vydělíme ho počtem otištěných hlasovacích kuponů. A to bude hodnota jednoho zaslaného novinového kuponu. Hlasování na webu Deníku skončí ve středu 14. března ve 12 hodin. Tištěné kupony doručte do redakce Ústeckého deníku (Velká Hradební 238, Ústí n. L., 400 01) nejpozději do pondělí 12. března. Vítězku oznámíme na vyhlášení soutěže Dívka Talent, které se uskuteční v neděli 18. března v ústeckém Domu kultury.