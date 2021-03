Zdroj: Deník/Janni VorlíčekAlena Nováková

80 let, úřednice na penzi

Já se v Libouchci narodila. Vlastním svůj domeček, žije se mi tady dobře. Mě se tady moc líbí. Máme tu potřebné služby, lékárnu, lékaře, obchody, masna sem zajíždí pojízdná. Co by se mohlo zlepšit? No, trápí mě zdraví, to by se mohlo zlepšit. Ale jinak asi nic zásadního.