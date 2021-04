Zdroj: Deník/Janni VorlíčekMiroslav Hobík

71 let, operátor na penzi

Jsem tu spokojený, léta jsem žil v paneláku, to máte jako nebe a dudy. Když jsem se sem nastěhoval, tak jsem zjistil, že vesnice je o něčem jiném, obzvlášť v dnešní době. Klid a pohoda. Lidé se tu k sobě chovají jako rodina, nejsou problémy. Asi by byla potřeba opravit povrchy silnic, ale to je drahé a problém všude.